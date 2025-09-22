Путин начал совещание с постоянными членами Совбеза

Путин собрал совещание членов Совбеза, где сделает важные заявления

Президент России Владимир Путин начал очередное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в Кремле. Об этом пишет РИА Новости.

Как правило, президент проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза еженедельно, чаще всего по пятницам. На таких встречах обсуждаются ключевые вопросы, касающиеся национальной безопасности в самых различных областях.

В состав постоянных членов Совбеза входят: заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, специальный представитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель правительства Михаил Мишустин, директор СВР Сергей Нарышкин, помощник президента Николай Патрушев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что в ходе совещания Путин сделает несколько важных заявлений.

Ранее Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать.