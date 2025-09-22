На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин начал совещание с постоянными членами Совбеза

Путин собрал совещание членов Совбеза, где сделает важные заявления
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал очередное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в Кремле. Об этом пишет РИА Новости.

Как правило, президент проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза еженедельно, чаще всего по пятницам. На таких встречах обсуждаются ключевые вопросы, касающиеся национальной безопасности в самых различных областях.

В состав постоянных членов Совбеза входят: заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, специальный представитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель правительства Михаил Мишустин, директор СВР Сергей Нарышкин, помощник президента Николай Патрушев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что в ходе совещания Путин сделает несколько важных заявлений.

Ранее Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами