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Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать

Путин считает, что без людского доверия невозможно работать и жить
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин убежден, что ни работать, ни жить без доверия людей нельзя. Об этом он сказал в интервью телеведущему Павлу Зарубину

Интервью было взято во время съемок документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Я очень благодарен людям за то доверие, которое они мне оказывают. Без этого ни жить, ни работать невозможно», — сказал Путин.

Путин также признался, что последние три года почти каждый день он ночует в Кремле, где находится его рабочая резиденция. Президент также показал, как выглядят спальни, расположенные в Кремле, а также местную библиотеку.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выход кинокартины про Путина, «про то, как он 25 лет руководит нашей страной». Он призвал россиян посмотреть фильм, потому что над ним работали талантливые люди.

Ранее Путин поддержал идею создания мемориала волонтерам.

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