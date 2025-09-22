На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков анонсировал важные заявления Путина на совещании с членами Совбеза РФ

Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что встреча состоится после 14:00–14:30 мск.

«Ожидаем, что сегодня на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности <...> президент сделает ряд важных заявлений», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, у Путина запланированы и другие встречи. Они будут носить рабочий характер и не предназначены для освещения, сказал Песков.

21 сентября пресс-секретарь российского лидера сообщил, что президента РФ на неделе с 22 по 28 сентября ждут международные контакты. Как отметил представитель Кремля, в графике Путина в плане количества работы ничего не меняется. У главы государства много дел внутри страны, и обстановка на глобальной политической арене также требует внимания. Песков не уточнил, что конкретно будут представлять собой предстоящие международные контакты Путина.

Ранее российский лидер рассказал, без чего невозможно жить и работать.

