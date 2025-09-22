В Белом доме может появиться локация, названная в честь Кирка

Президент США Дональд Трамп подумает над тем, чтобы назвать в честь политика и активиста Чарли Кирка небольшую локацию в Белом доме. Об этом республиканец сказал журналистам на борту своего самолета по пути из Аризоны, передает Fox News.

Одна журналистка напомнила президенту, что в Белом доме и рядом с ним есть несколько мест, названных в честь влиятельных людей. Она уточнила, не думает ли Трамп назвать что-то в честь Кирка.

Американский лидер ответил, что ему нравится эта идея.

Трамп 11 сентября заявил, что посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы.

10 сентября во время выступления в кампусе университета в штате Юта на консервативного активиста Чарли Кирка было совершено покушение. В него выстрелили из винтовки с расстояния 180 м, пуля попала в шею. Кирка экстренно госпитализировали, однако он не выжил. Спустя несколько дней полиция задержала 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека выдал отец, бывший полицейский. По данным следствия, у подозреваемого имелись мотивы, связанные с неприятием политических взглядов Кирка.

Ранее в США на месте панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину.