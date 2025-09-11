На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп посмертно наградит Чарли Кирка

Трамп пообещал посмертно наградить активиста Кирка медалью Свободы
Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Дональд Трамп пообещал посмертно наградить убитого политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на церемонии в Пентагоне, посвященной годовщине терактов 11 сентября, Трамп отметил, что церемония награждения состоится в ближайшее время, а точная дата будет объявлена дополнительно.

«Я рад сообщить, что вскоре награжу Чарли Кирка посмертно Президентской медалью Свободы. Дата церемонии будет объявлена», — заявил Трамп.

До этого Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Чарли Кирка. Он обвинил в случившемся сторонников леворадикальной идеологии.

Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

Позже Трамп подтвердил смерть 31-летнего Кирка, смертельно раненного во время выступления в Университете долины Юта. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. Стрелка до сих пор не поймали, расследование ведет ФБР.

Ранее политолог заявил, что США превращаются в перманентную горячую точку планеты.

