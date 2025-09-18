«Jimmy Kimmel Live!» закрыто. Знаменитое ток-шоу приостановили из-за высказываний ведущего об убийстве Чарли Кирка

Ведущий Джимми Киммел во время церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 4 марта 2018 года

Знаменитое вечернее ток-шоу «Jimmy Kimmel Live!» на американском телеканале ABC приостановлено на неопределенный срок. Причиной стали высказывания ведущего Джимми Киммела о гибели консервативного активиста Чарли Кирка. В ситуацию вмешались телеканал, медиахолдинги, федеральный регулятор и ведущие политики, включая Дональда Трампа.

10 сентября в штате Юта во время выступления перед студентами был убит Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA и один из самых заметных сторонников президента США Дональда Трампа. Через несколько дней известный телеведущий Джимми Киммел в монологе на своем шоу на канале ABC отреагировал на трагедию: «Мы достигли новых низин — банда MAGA отчаянно пытается выставить убийцу Чарли Кирка кем угодно, только не своим, и использовать его смерть в политических целях».

Киммел высмеял реакцию Трампа на смерть Кирка, показав видеозапись, где президент, отвечая на вопрос о своем самочувствии после гибели соратника, мгновенно сменил тему на строительство нового банкетного зала в Белом доме.

«Он, видимо, на четвертой стадии скорби — строительной», пошутил Киммел, сравнив манеру Трампа скорбеть с поведением «четырехлетнего ребенка, хоронящего золотую рыбку».

Эти высказывания вызвали бурную реакцию в США. Консервативные СМИ обвинили ведущего в «глумлении над трагедией», а члены Республиканской партии назвали слова Киммела примером враждебного отношения «голливудской элиты».

17 сентября корпорация Disney, владеющая ABC, объявила, что шоу снимается с сетки вещания «на неопределенный срок». Представитель канала уточнил, что вместо него временно будет показан «другой контент». Новый выпуск шоу Киммела в тот день в эфир не вышел.

Отец сдал сына: в США задержали убийцу активиста Кирка В США задержали подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка. Им оказался 22-летний студент... 14 сентября 07:29

Кто такой Джимми Киммел

Джимми Киммел — один из самых известных американских телеведущих и комиков. Родился в 1967 году в Бруклине, карьеру начинал на радио, а с 2003 года ведет вечернее шоу «Jimmy Kimmel Live!» на канале ABC. Программа построена на сатирических монологах ведущего, интервью с актерами, музыкантами и политиками, а также юмористических рубриках.

За годы эфира Киммел неоднократно становился лауреатом телевизионных премий, в том числе «Эмми».

Шоу неоднократно становилось площадкой для политических шуток и комментариев. Сам Киммел известен критическим отношением к республиканцам и особенно к администрации Дональда Трампа. Его монологи регулярно вызывали резонанс и обсуждения, а также критику консервативных кругов.

Киммел несколько раз выступал ведущим на церемониях вручения «Эмми» и «Оскара».

close Ведущий Джимми Киммел во время церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 4 марта 2018 года Chris Pizzello/Invision/AP

Решение Disney

После выхода резонансных выпусков «Jimmy Kimmel Live!» председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендан Карр назвал слова Киммела «одним из самых гнусных видов поведения». Он призвал отказаться от показа программы и предупредил, что FCC может инициировать проверки и наложить санкции на вещателей, если трансляция продолжится.

Чиновник заявил, что телеканалы должны учитывать «интересы местных сообществ» и принимать меры против «неприемлемого контента».

На фоне этих заявлений крупнейший партнер ABC, медиахолдинг Nexstar Media Group, управляющий более чем 30 медиа-площадками, объявил о прекращении показа «Jimmy Kimmel Live!» «на обозримое будущее». Президент подразделения Nexstar Эндрю Алфорд заявил, что «заметки господина Киммела о смерти мистера Кирка являются оскорбительными и бестактными в критически важный для политического дискурса момент» и не соответствуют ожиданиям их аудитории.

Вслед за Nexstar телеканал ABC официально подтвердил приостановку шоу. По информации американских СМИ, Джимми Киммел остается под действующим контрактом, а руководство Disney планирует обсудить с ним возможное возвращение в эфир при условии внесения изменений в подачу программы.

Реакция политиков

Решение ABC и Disney вызвало противоположные оценки в американской политике.

Дональд Трамп публично поздравил телеканал, назвав это «отличной новостью для Америки».

Он добавил, что в эфире NBC теперь «остались только Джимми и Сет — два полных неудачника», имея в виду ведущих Джимми Фэллона и Сета Майерса. Вице-президент Джей Ди Венс заявил, что «голливудская элита издевается над гибелью патриота».

Консервативные СМИ и общественные организации поддержали снятие программы с эфира. Некоторые колумнисты охарактеризовали высказывания Киммела как «попытку очернить движение MAGA», а отдельные активисты потребовали полного расторжения контракта с ведущим.

В то же время демократические политики и правозащитные организации выступили с критикой преследования Киммела. Сенатор Эд Марки заявил:

«Это и есть цензура в действии. Глава FCC грозит ABC и Disney из-за высказываний Киммела — и через несколько часов его шоу снимают с эфира».

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал действия Disney и ABC «коррумпированными, отвратительными и малодушными». Конгрессмен Брэд Шерман отметил, что «вся мощь федерального правительства используется, чтобы заставить замолчать голоса, критикующие MAGA».

Американский союз гражданских свобод (ACLU) заявил, что телеканал «капитулировал под политическим нажимом» и тем самым создал опасный прецедент.

Кто такой Чарли Кирк

close Правый активист Чарли Кирк в футболке с фотографией покушения на Дональда Трампа, 2024 год Cheney Orr/Reuters

Чарли Кирк (1993–2025) был основателем и лидером организации Turning Point USA («Поворотный пункт США» или «Переломный момент США»), ориентированной на молодежную аудиторию. Он активно поддерживал Дональда Трампа, был близок к республиканскому руководству и регулярно выступал на крупнейших политических мероприятиях. Он стали одним из самых популярных молодых консерваторов США.

Turning Point USA под руководством Кирка стала одной из ключевых организаций, формировавших поддержку движения MAGA в университетской среде. Кирк активно участвовал в медиадискуссиях, его цитировали ведущие каналы, он вел подкасты и выпускал книги.

Сторонники видели в нем организатора и идейного лидера. Противники обвиняли в распространении дезинформации и создании атмосферы нетерпимости.

10 сентября во время выступления в кампусе университета в штате Юта на Чарли Кирка было совершено покушение. В него выстрелили из винтовки с расстояния около 180 м, пуля попала в шею. Кирка экстренно госпитализировали, однако в больнице он скончался. Спустя несколько дней полиция задержала 22-летнего студента Тайлера Робинсона, которого выдал его отец, бывший полицейский. По данным следствия, у подозреваемого имелись мотивы, связанные с неприятием политических взглядов Кирка.

«Предлог для разжигания антироссийской истерии»

Убийство Кирка пытаются использовать для разжигания «антироссийской истерии», это неприемлемо, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в США Андрей Бондарев:

«Считаем неприемлемым использовать эту трагедию как предлог для разжигания антироссийской истерии».

Дипломат подчеркнул, что Россия «не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, включая США».

Ранее агентство Associated Press сообщило об одной из версий, согласно которой боты, якобы связанные с Россией, Китаем и Ираном, распространяли в социальных сетях дезинформацию относительно убийства Кирка.