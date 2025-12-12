Спрогнозированы ставки по кредитам в 2026 году

Финансист Селезнев: ставки по кредитам будут выше 15% в 2026 году

Ставки по кредитам не достигнут даже 15% в 2026 году и будут находиться выше этого уровня, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«В идеальном мире, где люди вовремя платят по кредитам, а банки не перекладывают их просрочки на других заемщиков, средняя ставка по кредитам не должна была бы сильно отрываться от ключевой ставки и от уровня инфляции. Но в нынешней реальности риски неплатежей и личных банкротств слишком высоки, а официальная инфляция слабо отражает динамику расходов реальных россиян. Поэтому скажу, что ставка даже 12–15%, которые россияне платили по займам в лучшие годы, в следующем году не достижима», — отметил Селезнев.

По состоянию на 8 декабря 2025 года российские банки предлагают ипотеку под 16,9–23,1% годовых. Диапазон ставок по потребительским займам еще шире — от 19,9 до 42,6% годовых.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%. В 2025 году регулятор четырежды снижал ключевую ставку.

Ранее россиян призвали не ждать быстрого снижения ставок по кредитам.