Король Таиланда распустил нижнюю палату парламента страны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн указом распустил нижнюю палату парламента страны. Об этом сообщает газета Nation.

Инициатором подписания чрезвычайного указа выступил премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун.

«Королевский указ распустил [нижнюю палату парламента] после того, как Анутхин заявил, что его правительство меньшинства не может управлять страной в условиях экономических трудностей, политической нестабильности и кризиса на границе с Камбоджей», — говорится в материале.

По данным издания, новые всеобщие выборы в стране состоятся не ранее чем через 45 дней, но не позднее 60 дней после даты вступления указа в силу, то есть с момента публикации в королевской газете.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

Ранее Камбоджа обвинила Таиланд в разрушении храма.