СМИ раскрыли план Макрона против США и Израиля

Politico: Макрон хочет создать противовес Израилю и США на заседании ГА ООН
Annegret Hilse/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон планирует на 80-ой сессии Генассамблеи ООН привлечь на свою сторону ряд государств по вопросу признания Палестины в противовес Израилю и Соединенным Штатам. Об этом пишет газета Politico.

Как сообщает издание, на заседании в ГА ООН целый ряд стран, включая Британию и Францию объявит о признании Палестины. Такое положение дел станет «дипломатической победой» Франции на фоне политики убедить премьера Израиля министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить операцию в секторе Газа.

До этого сообщалось, что на этом фоне Израиль уже прорабатывает шаги в отношении принадлежащих Франции объектов и территорий, например, Святилища Элеоны.

Кроме того, власти Израиля готовятся принять жесткий ответ на возможное признание государственности Палестины правительством Франции. По информации издания, государство может ускорить аннексию Западного берега реки Иордан и закрыть посольство Франции в Иерусалиме.

В июле французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Глава государства добавил, что «насущная необходимость сегодня — положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению».

Ранее глава МИД Израиля предложил создать независимую Палестину во Франции или Испании.

