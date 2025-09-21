Нетаньяху высказался о признании Палестинского государства

Израиль будет бороться против признания палестинской государственности. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Нам придется бороться как в ООН, так и на всех других площадках против клеветнической пропаганды, направленной против нас, и против призывов к созданию палестинского государства, которое поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма», — сказал он.

21 сентября правительство Канады признало государственность Палестины. Также Австралия и Британия признали Палестину.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны признают Палестину 22 сентября. По его словам, данное решение вписывается в более широкий мирный план для региона.

