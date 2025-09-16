На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил, что изменится после признания Палестины странами ЕС

Политолог Каргин: признание Палестины ЕС не будет иметь политических последствий
Mahmoud Issa/Reuters

На предстоящей Генассамблее ООН 22 сентября ожидается волна признаний Палестины рядом европейских стран. Этот шаг, хотя и станет заметным пиар-событием и жестом солидарности, вряд ли приведет к практическим изменениям. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказал эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.

Он отметил, что в текущих реалиях решения европейских государств часто остаются декларативными, особенно учитывая доминирующую роль США в ближневосточном урегулировании.

«И здесь главное — Трамп. Его администрация твердо стоит на стороне Израиля, что соответствует как личной позиции президента, так и взглядам его электората. Это означает, что в ближайшие три года Израиль сохранит мощное прикрытие на международной арене», — сказал Каргин.

Таким образом международная изоляция Израиля вряд ли возможна, подытожил он.

В сентябре независимая международная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Министерство иностранных дел страны в ответ заявило, что доклад организации был создан «доверенными лицами ХАМАС», а доводы из него уже были «полностью опровергнуты» и являются ложными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН осудили удар Израиля по столице Катара.

