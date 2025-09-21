Канада признала государственность Палестины

Правительство Канады признало государственность Палестины. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Марка Карни.

«С 1947 года политика каждого канадского правительства состояла в поддержке решения о создании двух государств для достижения прочного мира на Ближнем Востоке. Это предполагало создание суверенного, демократического и жизнеспособного Государства Палестина», — говорится в заявлении.

Премьер Канады отметил, что правительство Израиля методично работает над тем, чтобы предотвратить создание палестинского государства. Израиль проводит политику расширения поселений на Западном берегу, что противоречит международному праву, добавил Карни.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны признают Палестину 22 сентября. По его словам, данное решение вписывается в более широкий мирный план для региона.

21 сентября британская вещательная корпорация «Би-би-си» и телеканал Sky News сообщили, что Великобритания официально признает государственность Палестины в воскресенье. По информации журналистов, с соответствующим заявлением выступит премьер-министр королевства Кир Стармер.

