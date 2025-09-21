Еще две страны признали Палестину

Австралия и Великобритания официально признали суверенным и независимым государство Палестина. Об этом сообщили премьер-министры двух стран Энтони Альбанезе и Кир Стармер.

«Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение, основанное на существовании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина», — написал Стармер на своей странице в соцсети X.

Государство Палестина было провозглашено 15 ноября 1988 года на внеочередной сессии Национального совета Палестины в Алжире. На 2024 год ее независимость признали 147 государств — членов ООН из 193.

21 сентября также Канада признала государственность Палестины.

Объявить об признании Палестины планирует и Франция. Президент Эммануэль Макрон заявлял, что это будет сделано 22 сентября.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что признание может повлечь за собой «карательные меры» со стороны Вашингтона.

Ранее политолог объяснил, что изменится после признания Палестины странами ЕС.