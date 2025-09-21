На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Еще две страны признали Палестину

Австралия и Великобритания признали государство Палестина
true
true
true
close
Shutterstock/ChiccoDodiFC

Австралия и Великобритания официально признали суверенным и независимым государство Палестина. Об этом сообщили премьер-министры двух стран Энтони Альбанезе и Кир Стармер.

«Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение, основанное на существовании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина», — написал Стармер на своей странице в соцсети X.

Государство Палестина было провозглашено 15 ноября 1988 года на внеочередной сессии Национального совета Палестины в Алжире. На 2024 год ее независимость признали 147 государств — членов ООН из 193.

21 сентября также Канада признала государственность Палестины.

Объявить об признании Палестины планирует и Франция. Президент Эммануэль Макрон заявлял, что это будет сделано 22 сентября.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что признание может повлечь за собой «карательные меры» со стороны Вашингтона.

Ранее политолог объяснил, что изменится после признания Палестины странами ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами