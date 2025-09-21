В Кремле раскритиковали намерение Запада идти по пути подавления России

Намерение Запада и дальше идти по пути подавления России не способствует урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Наверное, в Британии президенту Трампу много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию, дальше идти по пути усиления санкций, незаконных санкций, дальше идти по пути подавления России во всем и вся. Это не то, что способствует урегулированию», — сказал он.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы.

Евросоюз готовит новый пакет ограничительных мер, которые могут затронуть российские банки и энергетические компании, включая «Лукойл» и его дочернюю структуру Litasco. Под санкции планируется включить также нефтеперерабатывающие заводы в Индии и Китае, закупающие российскую нефть, и суда, задействованные в обходных схемах перевозки. Также обсуждалось ограничение виз россиянам в ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

