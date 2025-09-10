В США недовольны, что европейцы продолжают покупать нефть из России

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы. Его слова приводит телеканал Fox News.

Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании. Москва будет придерживаться этой позиции, пока она не станет стоить «колоссальной цены», считает политик.

По его словам, президент США Дональд Трамп, и особенно Европа, должны отреагировать «болезненными инструментами, реальными санкциями».

«Европейцы не должны покупать российскую нефть. Это безумие, что они до сих пор финансируют эту войну», – сказал Помпео.

7 сентября американский лидер Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» санкций в отношении России. В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что никакие санкции не заставят Россию изменить свою последовательную позицию.

