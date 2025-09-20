На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еврокомиссар рассказал подробности о новом пакете антироссийских санкций

Владимир Астапкович/РИА Новости

В новый пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) не войдут ограничения на приобретение нефти из России. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам встречи министров экономики и финансов стран Евросоюза в Копенгагене, передает ТАСС.

«Что касается 19-го пакета санкций в области энергетики, то он конкретно не касается нефти, но касается СПГ», — сказал парламентарий.

Евросоюз готовит новый пакет ограничительных мер, которые могут затронуть российские банки и энергетические компании, включая «Лукойл» и его дочернюю структуру Litasco. Под санкции планируется включить также нефтеперерабатывающие заводы в Индии и Китае, закупающие российскую нефть, и суда, задействованные в обходных схемах перевозки. Также обсуждалось ограничение виз россиянам в ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Еврокомиссия приняла решение насчет шенгенских виз для россиян.

Санкции против России
