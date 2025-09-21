На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган ответил на обвинения оппозиции в «торге» с сыном Трампа

Эрдоган назвал обвинения в «торге» с сыном Трампа беспочвенными
true
true
true
close
Depo/Global Look Press

Турция обсуждает сделки с самим президентом США Дональдом Трампом, а не с его сыном, обвинения в «торге» по тематике сектора Газа беспочвенны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Несколько дней назад сообщалось, что сын президента США Дональд Трамп — младший встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе необъявленного визита в Стамбул.

Председатель Народно-республиканской партии Турции (НРП) Озгюр Озель охарактеризовал переговоры как «секретные» и подчеркнул, что речь шла о палестинском вопросе — одной из самых острых тем в регионе. Озель заявил, что Эрдоган лишь создает видимость критики израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, избегая при этом открытых высказываний в адрес Дональда Трампа-старшего, которого он назвал «главным покровителем конфликта в регионе».

«Озель с нами был на этой встрече? Вы же не верите в такое? Этот человек постоянно выдумывает что-то. Мы не спрашиваем мнения Озеля, когда покупаем самолеты или что-то в этом роде. Он в этом ничего не понимает», — сказал Эрдоган.

Президент Турции считает необходимым увеличение числа стран, признавших палестинское государство.

Ранее Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами