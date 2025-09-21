Эрдоган ответил на обвинения оппозиции в «торге» с сыном Трампа

Турция обсуждает сделки с самим президентом США Дональдом Трампом, а не с его сыном, обвинения в «торге» по тематике сектора Газа беспочвенны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Несколько дней назад сообщалось, что сын президента США Дональд Трамп — младший встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе необъявленного визита в Стамбул.

Председатель Народно-республиканской партии Турции (НРП) Озгюр Озель охарактеризовал переговоры как «секретные» и подчеркнул, что речь шла о палестинском вопросе — одной из самых острых тем в регионе. Озель заявил, что Эрдоган лишь создает видимость критики израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, избегая при этом открытых высказываний в адрес Дональда Трампа-старшего, которого он назвал «главным покровителем конфликта в регионе».

«Озель с нами был на этой встрече? Вы же не верите в такое? Этот человек постоянно выдумывает что-то. Мы не спрашиваем мнения Озеля, когда покупаем самолеты или что-то в этом роде. Он в этом ничего не понимает», — сказал Эрдоган.

Президент Турции считает необходимым увеличение числа стран, признавших палестинское государство.

Ранее Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины.