Старший сын Трампа тайно встретился с Эрдоганом

MEE: сын Трампа прибыл к Эрдогану в Стамбул с необъявленным визитом

Сын президента США Дональд Трамп — младший встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе необъявленного визита в Стамбул. Об этом сообщает Middle East Eye (MEE).

«Пока Палестина истекает кровью, они ведут бизнес с сыном Трампа через лоббистские компании», — заявил 17 сентября председатель Народно-республиканской партии Турции (НРП) Озгюр Озель.

Глава НРП охарактеризовал переговоры как «секретные» и подчеркнул, что речь шла о палестинском вопросе — одной из самых острых тем в регионе. Как отмечается, в официальных документах Дональда Трампа — младшего обозначили как «бизнесмена», его имя при этом не афишировалось.

Озель заявил, что Эрдоган лишь создает видимость критики израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, избегая при этом открытых высказываний в адрес Дональда Трампа-старшего, которого он назвал «главным покровителем конфликта в регионе».

По данным MEE, другой турецкий источник охарактеризовал визит Трампа-младшего как «формальный», направленный на поддержку доброжелательных отношений, и опроверг обсуждение палестинского вопроса на встрече.

В то же время MEE сообщает, что Эрдоган готовится к важным переговорам с американским лидером в Нью-Йорке на полях предстоящего саммита ООН. В числе ключевых тем — сделка о поставках истребителей F-16, интеграция сирийских курдов в структуру власти Дамаска, а также вопросы приобретения Турцией самолетов F-35 и обострение турецко-израильских отношений, вызванное событиями в Сирии и Газе.

Ранее Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины.