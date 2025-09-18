Эрдоган принял в Анкаре главу Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает турецкое госагентство Anadolu.

«Турецкий лидер приветствовал Аббаса у входа в президентский комплекс в Анкаре. Эрдоган и Аббас сделали совместное фото на ступенях на фоне государственных флагов Турции и Палестины», – отметило турецкое издание.

После торжественной церемонии приветствия стороны удалились для проведения переговоров, которые проходили в закрытом формате. Турецкое агентство также сообщило, что среди участников встречи был министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

18 сентября Минобороны Турции опровергло информацию о намерении Москвы вернуть проданные Анкаре ракетные комплексы С-400. С-400 остаются на вооружении турецких вооруженных сил, каких-либо изменений в ситуации нет, уточнили в оборонном ведомстве.

Поводом для запроса по ситуации стали сообщения ряда турецких СМИ о намерении России выкупить зенитные ракетные комплексы, которые практически не используются Турцией с 2019 года.

Ранее россиянам дали рекомендации по отдыху в Турции на фоне массовых протестов.