В МИД заявили, что «многозначительное чавканье Ющенко — демонстрация скудоумия»

Мирошник в стихах ответил на призыв Ющенко идти на Москву
Виталий Белоусов/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в стихах ответил на просьбу ТАСС прокомментировать заявление экс-президента Украины Виктора Ющенко, призвавшего ВСУ «идти на Москву».

«Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что Ющенко «по пустословию и управляемости извне только Владимир Зеленский переплюнул». По словам дипломата, разведение пчел, которым увлекается бывший глава Украины, получается у него лучше, чем политическая деятельность.

Среди прочего посол напомнил, что «засаленная седина Ющенко — не является признаком мудрости, а многозначительное чавканье — демонстрация заторможенности и скудоумия.

20 сентября бывший президент Украины Ющенко в интервью YouTube-каналу «Апостроф TV» заявил, что не будет удовлетворен возвращением страны к границам 1991 года, и призвал украинские войска наступать на Москву. Экс-лидер Украины отверг призывы к заключению мира по текущей линии боевого соприкосновения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что за каждым решением бывшего президента Украины Виктора Ющенко стоит его жена и сотрудник Государственнгого департамента США. Дипломат подчеркнула, что Ющенко и его супруга реализуют нацистскую концепцию, которая была навязана семье последней, насильственно вывезенной в Германию в качестве рабочей силы.

Ранее в Госдуме заявили, что Ющенко «горазд лишь молоть языком в теплом кабинете».

