На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что Ющенко «горазд лишь молоть языком в теплом кабинете»

Депутат Госдумы Шеремет назвал Ющенко ужасным трусом за призыв идти на Москву
true
true
true
close
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал в беседе с РИА Новости украинского экс-президента Виктора Ющенко, призвавшего «идти на Москву», ужасным трусом и предателем Украины.

«Видимо, у киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и ужасный трус Ющенко», — сказал собеседник агентства.

Шеремет напомнил, что именно третий президент Украины в прошлом стал тем самым «засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее» своей страны.

Экс-лидер Украины подчеркнул, что Ющенко «горазд лишь молоть языком в теплом кабинете». Возглавить предложенное им же наступление лично у него «кишка тонка, так как коленки трясутся перед мощью российской армии».

20 сентября бывший президент Украины Ющенко в интервью YouTube-каналу «Апостроф TV» заявил, что не будет удовлетворен возвращением страны к границам 1991 года, и призвал украинские войска наступать на Москву. Экс-лидер Украины отверг призывы к заключению мира по текущей линии боевого соприкосновения.

Ранее Захарова рассказала, кто принимает решения вместо Ющенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами