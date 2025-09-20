На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ющенко заявил о необходимости наступать на Москву

Экс-президент Ющенко заявил о необходимости Украины наступать на Москву
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью YouTube-каналу «Апостроф TV» заявил, что не будет удовлетворен возвращением страны к границам 1991 года, и призвал ВСУ наступать на Москву.

Он отверг призывы к заключению мира по текущей линии боевого соприкосновения.

«Я уже в таком возрасте, что могу говорить: у меня есть свое представление, и я могу действовать морально, в интересах моей нации. Кто-то говорит — давайте идти до хутора Михайловского. А я говорю — и все? Вы самую большую проблему оставляете своим детям и внукам. На Москву!», — заявил Ющенко.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отверг «корейский сценарий» завершения конфликта с Россией и заявил, что гарантии безопасности Киеву должны быть предоставлены до завершения боевых действий. Киев не может «тратить время и ждать», когда будет четкий документ о завершении конфликта, указал президент.

Ранее в России раскрыли, о чем думают мировые политики относительно Украины.

