Захарова: за каждым решением Ющенко стоит его жена и сотрудник Госдепа

За каждым решением бывшего президента Украины Виктора Ющенко стоит его жена и сотрудник Государственнгого департамента США. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«За всеми решениями в жизни Ющенко стоит Кэтрин Клэр Чумаченко, сотрудник Госдепа и по совместительству его жена», — заявила она.

По мнению Захаровой, Ющенко и Чумаченко реализуют нацистскую концепцию, которая была навязана семье последней, насильственно вывезенной в Германию в качестве рабочей силы.

«Украинцы – как миролюбивая, работящая нация – западу не нужна. Нужны «осторбайтеры» либо трупы. Вот они и реализуют эту концепцию», — заявила она.

20 сентября бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью YouTube-каналу «Апостроф TV» заявил, что не будет удовлетворен возвращением страны к границам 1991 года, и призвал ВСУ наступать на Москву. Он отверг призывы к заключению мира по текущей линии боевого соприкосновения.

