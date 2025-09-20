На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сергей Иванов назвал абракадаброй слова Стубба о «победе» Финляндии над СССР

Иванов счел намеком на Украину слова Стубба о «победе» Финляндии над СССР
Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Заявление президента Финляндии Александера Стубба о якобы «победе» его страны над СССР было намеком на Украину, которая может потерять часть территории, но сохраниться как государство. Об этом сообщил ТАСС постоянный член Совета безопасности РФ, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Думаю, что он неудачно высказался, потому что просто говорить, что Финляндия победила в войне — как она могла победить, когда она воевала на стороне фашистской Германии? Это само по себе абракадабра», — сказал спецпредставитель президента.

Иванов считает, что это заявление является намеком на Украину. По его словам, реальные политики все больше и больше задумываются над тем, останется ли она в будущем как государство или нет.

Представителям Запада, отмечает член Совбеза РФ, в таком случае нужно прямо говорить, что Киеву придется отдать часть территории. Однако украинский лидер Владимир Зеленский с этим категорически не согласен и публично об этом заявляет, напомнил Иванов.

2 сентября Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова Стубба, отметил, что лидер Финляндии дал Владимиру Зеленскому подсказку для дальнейших действий.

Ранее Келлог призвал «принять реальность» в территориальном вопросе Украины.

