В вопросе территорий Украины нужно «принять реальность». Об этом заявил специальный посланник президента США Кит Келлог в интервью британской газете The Telegraph.

«Давайте будем реалистами: Донецк оккупирован на 65%. Луганск — на 98%. Нужно принять реальность. Де-факто не значит де-юре. Давайте снова вернемся к истории. Мы никогда не признавали советский контроль над Прибалтикой, хотя де-факто она была частью СССР. Это подтверждалось доктриной Уэллеса», — сказал спецпосланник.

В конце августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа «во многом солидарна» с украинским лидером Владимиром Зеленским в вопросе защиты территориальной целостности Украины. По его словам, Вашингтон не хочет, «чтобы Россия завоевала всю страну».

13 сентября посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений украинского правительства Родион Мирошник заявил, что страны Запада могут вынудить Украину признать утраченные ею территории российскими. Дипломат отметил, что в настоящее время Киев «занимается поиском неких правовых кульбитов», говоря о невозможности признания территорий.

Ранее Путин оценил вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории.