Стубб заявил о «победе» Финляндии в войне с СССР

Стубб: Финляндия «победила» в войне с СССР в 1944 году, сохранив независимость
Global Look Press

Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость. Об этом заявил президент страны Александр Стубб в интервью изданию The Economist.

«Мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость», — сказал Стубб, комментируя договор, подписанный с СССР в 1994-м.

18 августа во время встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме Стубб выразил уверенность, что конфликт на Украине может быть решен так же, как это произошло в 1944 году для Финляндии. Он отметил, что финны тогда смогли найти решение, и оно будет найдено в 2025 году.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление Стубба, сравнившего возможное урегулирование конфликта на Украине с перемирием между СССР и Финляндией в 1944 году. Она напомнила, что Финляндия в годы Второй мировой войны участвовала в боях против Советского Союза, в том числе выступая на стороне Третьего рейха. Захарова подчеркнула, что Хельсинки несли ответственность за участие в блокаде Ленинграда, а также создание концлагерей на оккупированных советских территориях.

Она отметила, что в 1944 году руководство Финляндии действительно подписало Московское перемирие, однако сделало это под давлением советских войск. В связи с этим Захарова рекомендовала Стуббу «выступить против недавних союзников-нацистов и начать бить киевский режим».

Ранее Стубб раскрыл местонахождение тех, кто может «склонить» Россию к миру.

