Президент Финляндии Александр Стубб своими словами о «победе» в войне с СССР дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подсказку для дальнейших действий. Об этом на своей странице в соцсети X заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Финляндия победила в войне с СССР, заявил Стубб. Что ж, эти победы хорошо видны на карте утраченных Финляндией территорий. Видимо, это подсказка киевскому наркоману, как объяснить его грядущую «победу», — сыронизировал Медведев.

2 сентября Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

18 августа во время встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме Стубб выражал уверенность, что конфликт на Украине может быть решен так же, как это произошло в 1944 году для Финляндии. Он отметил, что финны тогда смогли найти решение, и оно будет найдено в 2025 году.

Ранее Захарова дала совет Стуббу после его слов о «победе» Финляндии над СССР.