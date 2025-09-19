На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В офисе Умерова отреагировали на сообщения о недвижимости его семьи в США

В офисе Умерова открестились от недвижимости в США, приписываемой его семье
true
true
true
close
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Пресс-служба секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова частично опровергла информацию о наличии у него недвижимости в Соединенных Штатах. В интервью украинскому отделению «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) представители Умерова признали связь его семьи только с тремя из восьми упомянутых объектов.

«В США семья Рустема Умерова арендует одну квартиру, указанную в его декларации. В двух других объектах проживают и самостоятельно оплачивают аренду родители и брат», — уточнила пресс-служба.

Заявлению пресс-службы предшествовала публикация украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК), в которой утверждалось, что семья Умерова владеет или арендует восемь объектов элитной недвижимости в США, включая четыре виллы в районе Майами, три квартиры во Флориде и одну в Нью-Йорке.

19 сентября журналист Джон Марк Дуган заявил, что информация о наличии у Умерова какой-либо недвижимости на территории США официально не подтверждается.

Ранее на Украине сообщили об уголовном деле против Умерова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами