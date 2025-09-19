Журналист рассказал, на кого оформлена недвижимость Умерова в США

Журналист Дуган: Умеров официально не имеет ни одного объекта недвижимости в США

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Умеров официально не имеет ни одного объекта недвижимости в США. Об этом РЕН ТВ рассказал американский журналист Джон Марк Дуган.

Он утверждает, что все счета Умерова были оформлены на подставную компанию.

По словам журналиста, один из адресов оформлен на подставную фирму из Делавэра.

Дуган утверждает, что Умеров потратил около $8 млн для покупки своей недвижимости.

Накануне в украинском Центре противодействия коррупции (ЦПК) сообщили, что родственникам Умерова принадлежат квартиры и виллы в Соединенных Штатах.

По данным общественной организации, у семьи Умерова есть четыре виллы рядом с Майами, одна квартира в Нью-Йорке и три — во Флориде. Отмечается, что часть объектов родственники экс-министра арендуют, а частью — владеют напрямую.

Кроме того, на одну из вилл зарегистрирована компания, от которой Лейла Умерова, жена секретаря СНБО, ежегодно получает порядка $24 тысяч.

Ранее на Украине сообщили об уголовном деле против Умерова.