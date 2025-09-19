На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналист рассказал, на кого оформлена недвижимость Умерова в США

Журналист Дуган: Умеров официально не имеет ни одного объекта недвижимости в США
true
true
true
close
Leonhard Foeger/Reuters

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Умеров официально не имеет ни одного объекта недвижимости в США. Об этом РЕН ТВ рассказал американский журналист Джон Марк Дуган.

Он утверждает, что все счета Умерова были оформлены на подставную компанию.

По словам журналиста, один из адресов оформлен на подставную фирму из Делавэра.

Дуган утверждает, что Умеров потратил около $8 млн для покупки своей недвижимости.

Накануне в украинском Центре противодействия коррупции (ЦПК) сообщили, что родственникам Умерова принадлежат квартиры и виллы в Соединенных Штатах.

По данным общественной организации, у семьи Умерова есть четыре виллы рядом с Майами, одна квартира в Нью-Йорке и три — во Флориде. Отмечается, что часть объектов родственники экс-министра арендуют, а частью — владеют напрямую.

Кроме того, на одну из вилл зарегистрирована компания, от которой Лейла Умерова, жена секретаря СНБО, ежегодно получает порядка $24 тысяч.

Ранее на Украине сообщили об уголовном деле против Умерова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами