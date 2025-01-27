На Украине сообщили об уголовном деле против Умерова

ЦПК: на Украине завели уголовное дело на главу минобороны Умерова

Уголовное дело заведено на Украине в отношении главы минобороны Рустема Умерова. Об этом сообщила украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

Производство по уголовному делу было зарегистрировано Национальным антикоррупционным бюро Украины, уточнили в ЦПК.

«Так, в действиях министра может иметь место преступление по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением», — говорится в сообщении.

По информации источника, Умеров незаконно отказался продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, а также уволил двух членов наблюдательного совета.

Кроме того, Умеров ранее объявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова. Он объяснил свое решение неудовлетворительным обеспечением ВСУ боеприпасами. В своем заявлении в социальных сетях Умеров указал на «политические игры» и неэффективность военного руководства Украины.

До этого Умеров назначил своим советником уволенного бывшего министра инфраструктуры страны Александра Кубракова.

Ранее в минобороны Украины раскрыли детали военной стратегии на 2025 год.