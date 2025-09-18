На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У семьи экс-министра обороны Украины нашли виллы в США

На Украине заявили о принадлежащих семье Умерова виллах в США
Leonhard Foeger/Reuters

Родственникам бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова, который в настоящее время занимает пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), принадлежат квартиры и виллы в Соединенных Штатах. Об этом рассказали в украинском Центре противодействия коррупции (ЦПК).

По данным общественной организации, у семьи Умерова есть четыре виллы рядом с Майами, одна квартира в Нью-Йорке и три — во Флориде. Отмечается, что часть объектов родственники экс-министра арендуют, а частью — владеют напрямую.

Кроме того, на одну из вилл зарегистрирована компания, от которой Лейла Умерова, жена секретаря СНБО, ежегодно получает порядка $24 тысячи.

В пресс-службе СНБО в ответ на запрос ЦПК рассказали, что семья брата Умерова и его родители действительно проживают в двух из указанных объектов недвижимости, однако сам Умеров никак с ними не связан. Утверждается также, что еще пять объектов не используются с 2019 года и не являются «актуальными».

В январе ЦПК сообщал, что в отношении Умерова якобы возбудили уголовное дело. По данным организации, в его действиях усмотрели преступление по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением». В организации рассказали, что Умеров незаконно отказался продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, а также уволил двух членов наблюдательного совета.

В июле Умеров ушел в отставку с поста министра обороны.

