Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

«Вечером 19 сентября председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Трампом», — говорится в сообщении.

Подробности разговора не уточняются.

Телефонные переговоры между лидерами стран 15 сентября анонсировал Трамп. По его словам, Пекин и Вашингтон достигли соглашения об «определенной компании, которую молодежь в нашей стране [США] очень хотела спасти».

Утром 19 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Си Цзиньпин и Трамп планировали обсудить рамочное соглашение о передаче контроля над операциями TikTok в США от его китайской материнской компании ByteDance Ltd. консорциуму американских инвесторов. Также ожидалось, что председатель КНР и президент Соединенных Штатов поднимут вопрос тарифов.

Ранее Трамп заявил, что может вновь продлить отсрочку на введение пошлин против Китая.