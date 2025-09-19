На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом

«Синьхуа»: Си Цзиньпин и Трамп провели телефонные переговоры
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

«Вечером 19 сентября председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Трампом», — говорится в сообщении.

Подробности разговора не уточняются.

Телефонные переговоры между лидерами стран 15 сентября анонсировал Трамп. По его словам, Пекин и Вашингтон достигли соглашения об «определенной компании, которую молодежь в нашей стране [США] очень хотела спасти».

Утром 19 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Си Цзиньпин и Трамп планировали обсудить рамочное соглашение о передаче контроля над операциями TikTok в США от его китайской материнской компании ByteDance Ltd. консорциуму американских инвесторов. Также ожидалось, что председатель КНР и президент Соединенных Штатов поднимут вопрос тарифов.

Ранее Трамп заявил, что может вновь продлить отсрочку на введение пошлин против Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами