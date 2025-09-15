Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином

Трамп сообщил, что 19 сентября проведет разговор с Си Цзиньпином

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 19 сентября проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Я буду говорить с председателем Си в пятницу. Отношения остаются очень крепкими!» — говорится в сообщении.

По его словам, Пекин и Вашингтон достигли соглашения об «определенной компании, которую молодежь в нашей стране [США] очень хотела спасти».

14 сентября Трамп заявил, что переговоры о работе китайской компании TikTok в США продолжаются, и их исход зависит от КНР.

В августе Трамп заявлял, что у него есть список покупателей из США, желающих купить TikTok.

В последние дни пребывания на посту президента США Джо Байден анонсировал блокировку приложения TikTok в США из-за отказа собственника компании продать ее американцу. Решение вступило в силу 19 января. Сразу после возвращения в Белый дом 20 января 2025 года Трамп отменил это решение.

Ранее сообщалось, что Пентагон выделил более $10 млрд на секретные вооружения против Китая.