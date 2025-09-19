В США назвали точное время начала телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп созвонятся 19 сентября в 16:00 по московскому времени. Об этом сообщает американское агентство Associated Press (AP).

«Это будет второй телефонный разговор с Си Цзиньпином после того, как Трамп вернулся в Белый дом и ввел заоблачные пошлины на товары из Китая, что привело к взаимным торговым ограничениям, обострившим отношения», — говорится в статье.

Агентство Bloomberg предполагает, что беседа лидеров стран будет посвящена вопросу тарифов и судьбе соцсети TikTok в Америке.

Сам Трамп анонсировал разговор с китайским коллегой еще 15 сентября. Он назвал отношения между государствами «крепкими» и заявил, что Пекин и Вашингтон достигли соглашения об «определенной компании, которую молодежь в нашей стране [США] очень хотела спасти».

Ранее Трамп заявил, что может вновь продлить отсрочку на введение пошлин против Китая.