Трамп заявил, что может вновь продлить отсрочку на введение пошлин против Китая

Вашингтон может вновь отложить повышение пошлин на товары из Китая. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс, передает ТАСС.

«Мы можем пойти на продление [договоренностей] с Китаем, но это будет продление на тех же условиях, что и сейчас. Это довольно хорошие условия», — подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, Вашингтон и Пекин довольно близки к сделке, имея в виду всеобъемлющие договоренности с Китаем в сфере торговли.

До этого стало известно, что американский лидер в письме к странам — членам НАТО предложил им ввести тарифы в диапазоне 50-100% на товары, импортируемые из КНР. По словам Трампа, данное решение поспособствует прекращению украинского конфликта и будет отменено после его завершения.

Ранее глава Белого дома заявил, что санкциям предпочитает пошлины.