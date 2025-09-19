На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕК предложили использовать активы РФ для помощи Украине в новом пакете санкций

Еврокомиссия предложила использовать активы РФ для обеспечения кредитов Украине
Еврокомиссия (ЕК) предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать замороженные активы России для обеспечения кредитов Украине. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«С остатками наличности, связанными с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине кредит на возмещение ущерба. Сами активы не будут затронуты. И риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации. В ближайшее время мы выступим с предложением», — сказала глава ЕК.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Европейский союз (ЕС) рассматривает схему выделения Украине нового кредита, который будет обеспечен замороженными российскими активами, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии. По информации собеседников агентства, речь идет о так называемом репарационном кредите, идея которого была озвучена фон дер Ляйен.

17 сентября агентство Bloomberg сообщило, что ЕС может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите 23-24 октября. Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов Евросоюза на встрече в Копенгагене.

Ранее в Испании поддержали использование активов России для финансирования Украины.

