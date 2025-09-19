В Испании поддержали использование активов России для финансирования Украины

Власти Испании поддерживают усилия Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра экономики Карлоса Куэрпо.

«Из Испании мы выступаем за максимально возможное увеличение финансирования Украины», — заявил он.

Министр добавил, что испанская сторона выступает за поиск «креативных способов» использования замороженных российских активов. Он добавил, что Мадрид, являясь одним из основных импортеров российского сжиженного природного газа в ЕС, работает над сокращением импорта и диверсификацией поставок за счет Соединенных Штатов.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что доверие к Евросоюзу «сильно пострадает» в случае использования российских замороженных активов. Он считает, что Брюссель стремится украсть российские активы, «не называя это кражей».

Агентство Bloomberg утверждало, что Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите 23-24 октября. Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене.

Ранее стало известно, когда ЕС представит новый пакет антироссийских санкций.