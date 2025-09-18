В ЕС обдумывают схему выделения Украине средств от активов РФ в обход Венгрии

Европейский союз (ЕС) рассматривает схему выделения Украине нового кредита, который будет обеспечен замороженными российскими активами, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Чиновники, близкие к проекту, заявили, что новый механизм может быть создан коалицией желающих, а не всеми 27 правительствами ЕС, если Будапешт не захочет участвовать», — говорится в публикации.

По информации собеседников агентства, речь идет о так называемом репарационном кредите, идея которого была озвучена председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Европейские чиновники объяснили, что для того, чтобы избежать вето со стороны отдельных стран, вероятно, потребуется межправительственное соглашение.

Reuters пишет, что для этого активы будут перенесены из депозитария Euroclear в специальную структуру, что позволит вкладывать их долгосрочно и получать большую прибыль. Отсутствие Венгрии в проекте окажет минимальное влияние на его реализацию, указали чиновники.

До этого газета Politico писала о том, что страны Евросоюза могут передать Украине замороженные российские активы как репарационный кредит. Журналисты отметили, что инициатива заключается в замене переведенных Украине денег обеспеченными ЕС долговыми расписками.

Агентство Bloomberg утверждало, что Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите 23-24 октября. Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене.

