На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: ЕС в конце октября может принять «окончательное решение» по активам России

Bloomberg: ЕС может принять окончательное решение по активам РФ в конце октября
true
true
true
close
Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите лидеров ЕС 23-24 октября. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене на этой неделе и лидерами ЕС в октябре, сообщили официальные лица. В идеале решение должно быть окончательно принято на саммите лидеров ЕС 23-24 октября», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне бельгийский Euroclear, где находятся замороженные активы РФ сообщил, что на данный момент пока не получил от Евросоюза конкретных предложений по их использованию.

До этого директор Центра исследований и социальной экономики Алексей Зубец, комментируя готовность Бельгии изъять замороженные средства РФ, говорил, что ЕС проявляет осторожность в вопросе конфискации российских активов, осознавая потенциальные риски.

По словам эксперта, в Европе растет понимание, что НАТО не обладает прежней эффективностью, а США могут не предоставить ожидаемой защиты в случае эскалации напряженности с Россией. Кроме того, ЕС осознает, что конфискация российских активов грозит тяжелыми экономическими последствиями.

10 сентября глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгия согласится на использование замороженных активов России в размере около €200 млрд при условии, что Евросоюз разделит юридические риски.

По словам дипломата, Брюссель не может нести ответственность за любые потенциальные претензии, которые однажды могут заставить его выплатить сумму, эквивалентную годовому бюджету страны.

Ранее Медведев пригрозил «уродцам из Брюсселя» ответом на конфискацию активов России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами