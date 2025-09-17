СМИ: ЕС в конце октября может принять «окончательное решение» по активам России

Bloomberg: ЕС может принять окончательное решение по активам РФ в конце октября

Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите лидеров ЕС 23-24 октября. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене на этой неделе и лидерами ЕС в октябре, сообщили официальные лица. В идеале решение должно быть окончательно принято на саммите лидеров ЕС 23-24 октября», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне бельгийский Euroclear, где находятся замороженные активы РФ сообщил, что на данный момент пока не получил от Евросоюза конкретных предложений по их использованию.

До этого директор Центра исследований и социальной экономики Алексей Зубец, комментируя готовность Бельгии изъять замороженные средства РФ, говорил, что ЕС проявляет осторожность в вопросе конфискации российских активов, осознавая потенциальные риски.

По словам эксперта, в Европе растет понимание, что НАТО не обладает прежней эффективностью, а США могут не предоставить ожидаемой защиты в случае эскалации напряженности с Россией. Кроме того, ЕС осознает, что конфискация российских активов грозит тяжелыми экономическими последствиями.

10 сентября глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгия согласится на использование замороженных активов России в размере около €200 млрд при условии, что Евросоюз разделит юридические риски.

По словам дипломата, Брюссель не может нести ответственность за любые потенциальные претензии, которые однажды могут заставить его выплатить сумму, эквивалентную годовому бюджету страны.

Ранее Медведев пригрозил «уродцам из Брюсселя» ответом на конфискацию активов России.