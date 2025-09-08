Глава МИД Израиля предложил создать независимую Палестину во Франции или Испании

Саар: Франция или Испания могут создать Палестину на собственной территории

Если Франция и Испания так хотят создания независимого палестинского государства, то они могут разместить его на собственной территории, заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Об этом сообщает ТАСС.

Саар, выступая в Будапеште на совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, прокомментировал происшедший в Иерусалиме террористический акт. Он подчеркнул, что Израиль отвергает попытки принудить его к признанию палестинского террористического государства. Создание подобного государства, отметил Саар, имеет цель уничтожить Израиль.

По словам главы МИД, признание западными странами государственности Палестины стало бы наградой за террор радикальному движению ХАМАС, поэтому еврейское государство считает это недопустимым.

Саар указал, что у больших Франции и Испании имеются огромные внутренние проблемы. Но они при этом предпочитают заниматься делами Израиля и Палестины. В таком случае Париж и Мадрид могут создать независимую Палестину на территории собственных государств.

8 сентября в Иерусалиме вооруженные люди зашли в автобус на улице Игаль Ядин, после чего открыли огонь по пассажирам. Как сообщила газета Times of Israel, нападавшие были ликвидированы.

Ранее Лавров прокомментировал методы обеспечения безопасности Израиля.