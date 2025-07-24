Макрон заявил, что Франция признает государство Палестина

Макрон: Франция официально признает государство Палестина на ГА ООН в сентябре

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре. Об этом он написал в соцсети Х.

«Я принял решение о признании Францией, верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, Государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре», — написал французский лидер.

Макрон добавил, что «насущная необходимость сегодня — положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению».

6 июля объединение БРИКС выпустило декларацию, в которой было указано, что сектор Газа и палестинские территории на Западном берегу реки Иордан должны быть объединены в общее государство с централизованным управлением.

В документе отмечается, что Газа является неотъемлемой частью оккупированной палестинской территории. В декларации также подтверждают право палестинского народа на самоопределение, включая право на создание независимого государства Палестина.

11 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы по созданию объединенных палестинских эмиратов и иные подобные идеи обостряют риски в отношении перспектив создания государства Палестина в соответствии с решениями ООН.

Ранее в Британии заявили о давлении Макрона на Стармера из-за Палестины.