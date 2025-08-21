На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин утвердил состав делегации на 80-й сессии Ассамблеи ООН

Россию на 80-й сессии ГА ООН представят Лавров, Вершинин, Карасин и Слуцкий
Shutterstock

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Органищации Объединенных Наций (ООН). Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Сообщается, что делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в ее состав вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, главы парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

80-я сессия ГА ООН стартует в сентябре 2025 года в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, пройдет в конце сентября. В рамках празднования 80-летия ООН запланировано проведение различных мероприятий и выставок.

2 июня министра иностранных дел Германии Анналену Бербок избрали председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломат была единственным кандидатом на эту должность. Ее должны были утвердить в упрощенном порядке, однако по запросу России было проведено тайное голосование. Бербок получила голоса 167 стран.

Ранее в МИД РФ назвали «позором» избрание Бербок главой Генассамблеи ООН.

