Путин призвал власти не делать вид, что проблем в сфере миграции не существует

Путин: власти не должны делать вид, что проблем в сфере миграции не существует

Власти на федеральном и региональном уровнях не должны делать вид, что проблем в сфере миграции не существует. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме, передает ТАСС.

«Это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существует», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что эти вопросы есть, при этом решить их не получится, если не держать постоянно в поле зрения.

18 сентября в Ново-Огарево состоялась встреча Путина с руководителями парламентских фракций Государственной думы.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера РФ Дмитрий Песков, на встрече присутствовали Владимир Васильев (лидер фракции «Единая Россия»), Геннадий Зюганов (лидер фракции КПРФ), Леонид Слуцкий (лидер фракции ЛДПР), Сергей Миронов (лидер фракции «Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев (лидер фракции «Новые люди»). После общей встречи Путин планировал провести отдельные переговоры с каждым из руководителей фракций.

Вместе с президентом в беседе участвовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Ранее Путин допустил отмену патентной системы для мигрантов.