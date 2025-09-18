Путин встретился с лидерами фракций Госдумы

В Ново-Огарево состоялась встреча президента России Владимира Путина с руководителями парламентских фракций Государственной думы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на встрече присутствовали Владимир Васильев (лидер фракции «Единая Россия»), Геннадий Зюганов (лидер фракции КПРФ), Леонид Слуцкий (лидер фракции ЛДПР), Сергей Миронов (лидер фракции «Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев (лидер фракции «Новые люди»). После общей встречи Путин планировал провести отдельные переговоры с каждым из руководителей фракций.

Вместе с президентом во встрече участвовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Государственная дума 16 сентября провела первое пленарное заседание осенней сессии, которая продлится до конца декабря. По словам Володина, в настоящее время в законотворческом портфеле Госдумы находится 1174 законопроекта, 921 из которых на стадии предварительного рассмотрения.

