Путин допустил отмену патентной системы для мигрантов

В России нужно подумать над вопросом отмены патентной системы для трудовых мигрантов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в Госдуме, пишет ТАСС.

«Отмена патентной системы для мигрантов — надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать», — заявил Путин в ответ на соответствующее предложение председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

20 марта Путин подписал указ, по которому мигранты смогут работать в России без патента при выполнении ряда условий. В их числе прохождение дактилоскопии, медосвидетельствования на наркотики и опасные инфекционные заболевания.

До этого Минтруд предложил изменить систему привлечения к работе иностранных граждан, в том числе отказаться от их свободного въезда в страну и реформировать патент на работу. В частности, предполагается, что при увольнении мигрант будут возвращать все потраченные на него деньги, в том числе за медосмотр и обучение.

Трудовой патент для мигрантов — это официальный документ, который дает гражданам некоторых государств, приехавшим в РФ в безвизовом порядке, право на законное трудоустройство в стране. Трудовой патент необходим для регулирования трудовой миграции и обеспечения соблюдения прав приезжих работников.

Ранее Решетников заявил о переходе России к модели возвратной миграции.