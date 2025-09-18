На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин допустил отмену патентной системы для мигрантов

Путин предложил подумать об отмене патентной системы для трудовых мигрантов
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

В России нужно подумать над вопросом отмены патентной системы для трудовых мигрантов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в Госдуме, пишет ТАСС.

«Отмена патентной системы для мигрантов — надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать», — заявил Путин в ответ на соответствующее предложение председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

20 марта Путин подписал указ, по которому мигранты смогут работать в России без патента при выполнении ряда условий. В их числе прохождение дактилоскопии, медосвидетельствования на наркотики и опасные инфекционные заболевания.

До этого Минтруд предложил изменить систему привлечения к работе иностранных граждан, в том числе отказаться от их свободного въезда в страну и реформировать патент на работу. В частности, предполагается, что при увольнении мигрант будут возвращать все потраченные на него деньги, в том числе за медосмотр и обучение.

Трудовой патент для мигрантов — это официальный документ, который дает гражданам некоторых государств, приехавшим в РФ в безвизовом порядке, право на законное трудоустройство в стране. Трудовой патент необходим для регулирования трудовой миграции и обеспечения соблюдения прав приезжих работников.

Ранее Решетников заявил о переходе России к модели возвратной миграции.

