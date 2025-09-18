Лавров рассказал о реакции Трампа на действия Киева в отношении УПЦ

Лавров: Трамп был поражен, услышав о политике Киева по запрету УПЦ

Президент США Дональд Трамп был поражен, когда во время саммита на Аляске узнал о политике Киева по запрету канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

«Президент Трамп — я надеюсь, не выдаю секрета — был поражен и несколько раз переспрашивал у [госсекретаря] Марко Рубио, правда ли это», — рассказал Лавров.

Он отметил, что по реакции американского лидера было видно его отношение к такого рода вещам.

20 августа 2024 года Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

24 августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Радой, о запрете УПЦ. С 23 сентября того же года он вступил в силу.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала грубым нарушением прав человека запрет УПЦ на Украине.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал запрет УПЦ «полноценным сатанизмом» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). По его мнению, эта ситуация плохо скажется на Украине, и она «будет разрушена, как Содом и Гоморра» (города в Библии, разрушенные за блудные грехи. — «Газета.Ru»).

Ранее РПЦ призвала международные организации остановить притеснение верующих на Украине.