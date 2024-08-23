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Медведев резко высказался о запрете УПЦ на Украине

Медведев назвал «полноценным сатанизмом» запрет УПЦ на Украине

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Алексей Никольский/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «полноценным сатанизмом» запрет Украинской православной церкви на Украине. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Это полноценный сатанизм, который исповедуют кокаиновая тварь и его вурдалаки. И который активно поддерживает «цивилизованный Запад» в целях нанесения максимального ущерба России и ее гражданам», — написал политик.

По его мнению, ситуация с запретом УПЦ плохо скажется на Украине, она «будет разрушена, как Содом и Гоморра» (города в Библии, разрушенные за блудные грехи. — прим. ред.).

Медведев подчеркнул, что истинная православная церковь (так он назвал УПЦ) «в бывших украинских землях воссияет в прежнем величии».

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала грубым нарушением прав человека запрет УПЦ на Украине.

Ранее РПЦ призвала международные организации остановить притеснение верующих на Украине.

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