В России назвали нарушением прав человека запрет УПЦ на Украине

Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине является грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека. Об этом уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова написала в своем Telegram-канале.

Омбудсмен напомнила, что УПЦ — старейшая, самая большая по численности духовенства религиозная организация на Украине.

По мнению Москальковой, запретив УПЦ, украинские власти продолжают попирать основополагающие права граждан и свободу совести.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия решительно осуждает запрет канонической УПЦ.