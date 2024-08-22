Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РПЦ призвала международные организации остановить притеснение верующих на Украине

Синод РПЦ призвал международные организации отреагировать на запрет УПЦ

close
100%
УПЦ

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) призвал международные организации немедленно отреагировать на притеснение верующих Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. Об этом говорится в заявлении синода, опубликованном на сайте РПЦ.

В РПЦ заявили, что законопроект о запрете УПЦ на Украине направлен непосредственно против этой религиозной организации, его целью является ликвидация церкви и всех ее общин либо в принудительном их переводе в иные религиозные организации.

В русской церкви выразили опасения, что в связи с запретом УПЦ сотни монастырей и миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы.

«Обращаемся к международным правозащитным организациям с призывом немедленно и объективно реагировать на вопиющие притеснения верующих на Украине», — говорится в заявлении.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала грубым нарушением прав человека запрет УПЦ на Украине.

Ранее РПЦ обвинила Константинопольского патриарха в гонениях на УПЦ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами