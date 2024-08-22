РПЦ призвала международные организации остановить притеснение верующих на Украине

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) призвал международные организации немедленно отреагировать на притеснение верующих Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. Об этом говорится в заявлении синода, опубликованном на сайте РПЦ.

В РПЦ заявили, что законопроект о запрете УПЦ на Украине направлен непосредственно против этой религиозной организации, его целью является ликвидация церкви и всех ее общин либо в принудительном их переводе в иные религиозные организации.

В русской церкви выразили опасения, что в связи с запретом УПЦ сотни монастырей и миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют свое имущество и место молитвы.

«Обращаемся к международным правозащитным организациям с призывом немедленно и объективно реагировать на вопиющие притеснения верующих на Украине», — говорится в заявлении.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала грубым нарушением прав человека запрет УПЦ на Украине.

Ранее РПЦ обвинила Константинопольского патриарха в гонениях на УПЦ.