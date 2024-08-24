Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), одобренный парламентом страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения, опубликованные на сайте Верховной рады.

Вступление документа в силу предполагается через 30 дней после его опубликования.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала грубым нарушением прав человека запрет УПЦ на Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал запрет УПЦ полноценным сатанизмом». По его мнению, ситуация с запретом УПЦ плохо скажется на Украине, она «будет разрушена, как Содом и Гоморра» (города в Библии, разрушенные за блудные грехи. — Прим. ред.).

Ранее РПЦ обвинила Константинопольского патриарха в гонениях на УПЦ.